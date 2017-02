Consensus au centre bpost d’Uccle

A l’issue d’une réunion de concertation avec la direction lundi matin, un consensus a été dégagé au centre de distribution bpost à Uccle, a indiqué Mouna Aouni, permanente bruxelloise CSC pour le secteur Transcom.

Lors de l’assemblée générale de vendredi matin, les travailleurs ont majoritairement refusé la proposition de la direction de réorganiser le travail mais ont accepté celle pour un simple remaniement des services. Le principal problème est lié à une erreur initiale de l’entreprise dans la répartition du temps des tournées. Ceux privilégiés par cette mauvaise répartition n’ont pas voulu d’une réorganisation classique du travail qui aurait supprimé les temps supplémentaires octroyés. Il a été conclu que l’adaptation des tournées et le réagencement des services seront suivis au niveau de tables rondes réunissant management et agents locaux. Il a été garanti que l’emploi sera préservé. Le remaniement qui sera mis en place sera évalué par la suite afin d’estimer s’il est nécessaire d’ajouter ou non du budget pour embaucher du personnel supplémentaire. Pour rappel, une quarantaine de facteurs sur les 54 du centre bpost avaient fait grève lundi dernier. Ils se plaignaient notamment du manque de personnel et de la mauvaise répartition de la distribution. A la suite de ce consensus, toute menace d’une nouvelle action de grève est levée. (Photo Belga)