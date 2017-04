Conférence internationale sur la Syrie à Bruxelles, sur fond dramatique d’attaque chimique présumée

Une conférence de deux jours sur la Syrie s’est ouverte ce mardi à Bruxelles, où des représentants d’une septantaine de pays et d’organisations internationales discutent de l’aide humanitaire et de l’avenir du pays. La conférence des donateurs examine notamment les suites des déclarations faites à Londres, en février 2016. Douze milliards de dollars d’aide humanitaire avaient été promis. Les Nations Unies ont néanmoins terminé l’année sans financement pour près de la moitié de leurs programmes liés au conflit syrien. L’ONU estime les besoins pour cette année à 8,1 milliards de dollars. Lors de l’ouverture de la conférence, le commissaire européen à l’Aide humanitaire Christos Stylianides a souligné que « l’étendue des souffrances » devait inciter la communauté internationale à « davantage d’action ». Il a aussi évoqué les difficultés de convoi de l’aide. « L’accès humanitaire est au plus bas en raison du manque volontaire de coopération de toutes les parties. L’UE, qui organise la conférence avec les Nations Unies, veut également profiter du sommet pour relancer les négociations de paix entre le régime et l’opposition. L’Europe compte également fixer la reconstruction du pays après la fin du conflit au menu des discussions. Des protagonistes de premier plan tels que la Russie et la Turquie ne sont cependant pas représentés au plus haut niveau. Par ailleurs, sur le terrain, la tragédie se poursuit avec notamment une attaque « chimique » présumée contre une ville syrienne. Le bilan s’élèverait à 72 morts, dont 20 enfants, selon un nouveau bilan ce mercredi de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).