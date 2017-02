Concours de peinture surréaliste pour le 50e anniversaire du décès de René Magritte

Le Cercle des collectionneurs jettois organisera en mai un concours de peinture surréaliste dans le cadre du 50e anniversaire du décès de René Magritte, annoncent les organisateurs vendredi.

Le concours se déroulera à l’abbaye de Dieleghem à Jette le mercredi 3 mai de 12h00 à 14h00. Les participants, qui doivent être âgés de plus de 18 ans et belges, peuvent présenter 2 peintures d’une taille de 1,20 m2. Les oeuvres devront être en rapport avec le surréalisme au sens large du terme. Un jury sélectionnera 20 artistes qui prendront ensuite part à une exposition au sein de l’abbaye. L’un d’entre eux repartira par ailleurs avec le trophée du concours. Le lauréat se verra en outre offrir une image originale conçue par l’artiste jettois De Marck, de même que la possibilité de présenter ses oeuvres lors de deux expositions individuelles. « Par sa participation aux expositions du cercle d’art local Jecta, Magritte a eu une importante influence sur les peintres jettois. Verdoodt, Dormont, De Marck, De Muylder, Poncelet, Nicolaeff, la liste est longue« , souligne Marc Daniëls, responsable artistique du Cercle des collectionneurs jettois. René Magritte a vécu près de 25 ans à Jette et plus précisément au 135 de la rue Essegem qui abrite désormais un musée consacré au peintre. (Belga)