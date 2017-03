Comment évacuer les tensions liées au 22 mars ?

Bozar et l’association We Have The Choice s’allient pour offrir des moments propices à l’évacuation des tensions liées au 22 mars. D’un côté, la chorégraphie d’Anne Teresa De Keersmaeker dans le hall Horta à Bozar, de l’autre une chambre d’écoute où les victimes sont invitées, jusqu’au 16 avril, à se raconter à un thérapeute professionnel, spécialisé dans l’écoute. Infos : www.wehavethechoice.com