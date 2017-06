Comment améliorer la transparence à Bruxelles : nos experts débattent dans #m

Le scandale autour de la gestion de l’ASBL Samusocial et des émoluments perçus par les administrateurs de l’association, parmi lesquels l’ancien bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur et l’ancienne présidente du CPAS de la ville de Bruxelles Pascale Peraïta, continue de faire du bruit au-delà des murs de l’ASBL. La transparence des mandataires politiques et les problèmes de gouvernance sont désormais au centre des discussions. Les collectifs Anticor et Transparencia ont notamment demandé que les partis signent un texte d’engagement afin que tous les documents publics et des personnalités politiques soient accessibles aux citoyens. Mais certains s’interrogent sur cette volonté de transparence totale.

Comment améliorer la transparence à Bruxelles ? Le bourgmestre de Forest Marc-Jean Ghyssels (PS), le député bruxellois Alain Maron (Ecolo) et le politologue Pascal Delwit en débattent sur notre plateau.