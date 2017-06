Coldplay en concert au Stade Roi Baudouin : le point sur les transports en commun et les embarras de circulation attendus

Coldplay donne deux concerts mercredi et jeudi dès 19h00 au stade Roi Baudouin à Bruxelles. « Avec les files structurelles de l’heure de pointe au même moment, la police s’attend à des sérieux embarras de circulation sur le ring de Bruxelles à hauteur du Heysel », indique mardi la police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

Des mesures de limitation du trafic autour du stade seront d’application. Les sorties d’autoroute 8 « Wemmel » sur le Ring et 2 « Strombeek-Bever » sur l’A12 pourront être fermées. En fonction de l’affluence avant et après le concert (23h), les artères suivantes seront coupées à la circulation: avenue Houba de Strooper, avenue Impératrice Charlotte, avenue des Magnolias. Les bus des transports en commun pourront passer dans la mesure du possible.

En voiture, l’accès aux avenues du parc de Laeken sera interdit, précise encore la police.

La police recommande aux automobilistes d’éviter les environs du Heysel au moment du concert et de s’y rendre en transport en commun. Quelque 50.000 personnes sont attendues durant les deux concerts qui sont sold-out.

Des mesures de sécurité supplémentaires ont en outre été annoncées par les autorités : il faudra donc s’attendre à des fouilles et des files plus longues avant d’entrer dans le stade. La police rappelle également qu’aucun sac ne sera autorisé dans l’enceinte. (avec Belga, photo Belga)