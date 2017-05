Claude Guéant est auditionné ce mercredi par la commission Kazakhgate

L’ex-secrétaire général de l’Elysée et ex-ministre de l’Intérieur du président Sarkozy, Claude Guéant sera auditionné ce mercredi par la commission d’enquête parlementaire Kazakhgate.

Claude Guéant est cité parmi les personnalités qui à l’Elysée ont pu jouer un rôle en vue d’exonérer le trio kazakh Chodiev et consorts de poursuites judiciaires à travers un mécanisme de transaction pénale élargie voté et appliqué en toute hâte en Belgique à la mi-2011. L’opération intéressait l’Elysée du président Sarkozy en négociation avec le Kazakhstan dans le cadre d’un marché de vente d’hélicoptères exécuté aussitôt la transaction réalisée en Belgique. Deux enquêtes judiciaires sont en cours à Paris et Bruxelles, la commission d’enquête parlementaire s’attachant, elle, à dénouer les fils politiques d’une éventuelle influence sur l’adoption de la loi controversée sur la transaction pénale élargie, ainsi que son application par le pouvoir judiciaire dans la foulée. (Avec Belga, photo Belga)