Citydev.brussels dévoile son nouveau parc destiné aux PME Magellan, à Neder-over-Hembeek

Citydev.brussels (en charge du développement urbain en Région bruxelloise) et le ministre bruxellois de l’Économie et de l’Emploi Didier Gosuin (DéFI) ont inauguré ce mercredi le nouveau parc Magellan, destiné aux PME, sur la rue de Ransbeek à Neder-over-Hembeek, à deux pas du canal et du Ring de Bruxelles.

5.000 m² d’ateliers modulables ont été développés pour les petites et moyennes entreprises avec l’objectif de mieux répondre à une forte demande d’entreprises actives dans le secteur de l’artisanat. Les PME pourront ainsi s’installer dans ce parc qui se veut innovant et écologique.

« Que ce soit en termes de soutien, d’accompagnement, de financement ou d’hébergement, nous investissons massivement pour développer l’économie urbaine de demain », explique Didier Gosuin, ministre bruxellois de l’Économie. « Aujourd’hui, nous avons besoin d’espaces pour accueillir ces entreprises. Or, les sites de citydev.brussels sont à pleine capacité. Il importe donc de créer de nouvelles opportunités si nous voulons favoriser l’implantation des entreprises en Région bruxelloise, en particulier des PME qui constituent 98 % du tissu économique bruxellois ». (photos citydev.brussels/Nathalie Van Eygen)