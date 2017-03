Si la mobilité n’a pas été trop perturbée pendant la semaine de vacances de Carnaval, la rentrée ce lundi matin est plus dense dans et aux alentours du chantier du tunnel de la Porte de Hal; même si le blocage n’est pas total. Les embouteillages concernent principalement les voiries aux alentours du site, à Saint-Gilles et à Bruxelles-Ville.