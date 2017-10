Pourquoi une chute de la vaccination des seniors contre la grippe ces dernières années ? Explications dans M

Les personnes de 65 ans et plus sont trop peu nombreuses à être vaccinées contre la grippe en Belgique. C’est ce que révélait lundi une étude menée par la Mutualité socialiste Solidaris. Cela concerne principalement les seniors wallons et bruxellois.

Notre invitée explique les résultats de l’étude de Solidaris sur le plateau de M.

C’est en 2009 après l’épidémie de grippe H1N1 que le taux de vaccination s’est mis à chuter. C’est à Bruxelles qu’il est aujourd’hui le plus bas avec 45%.

La part des 65 ans et plus vaccinés a diminué de 8,6 points depuis 2010 pour atteindre 54,1% lors de l’hiver 2015-2016 alors que le taux de vaccination se situait autour de 60% entre 2005 et 2009. L’étude a également souligné des différences régionales. Le taux de vaccination est plus important en Flandre (60,09% en 2015-2016), qu’en Wallonie (48,99%) et à Bruxelles (45,7%). L’OMS recommande pourtant un taux de vaccination de 75% chez les adultes de plus de 65 ans.

Beaucoup savent que le vaccin contre la grippe saisonnière n’est pas « parfait ». Il faut le refaire chaque année et, bien que le vaccin soit relativement précis, la protection n’est pas certaine à 100%. Cela peut expliquer en partie pourquoi les jeunes seniors renoncent à se faire vacciner.