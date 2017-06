Christophe Thielens (Samusocial) : « La direction opérationnelle n’était pas au courant »

Le directeur de la communication du Samusocial Christophe Thielens a accepté de s’exprimer ce jeudi après-midi sur la gestion de l’ASBL et les récentes décisions prises par le Conseil d’administration. Il se réjouit notamment de savoir que « toute la vérité va être faite », notamment grâce à la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire. « La direction opérationnelle du Samusocial n’était pas au courant de ces agissements », explique Christophe Thielens.

Il évoque également l’avenir du Samusocial : « Nous espérons que l’outil sera préservé, et que l’action des travailleurs de terrain sera encore reconnu. (…) Il y a chaque soir 450 sans-abri hébergés. Je pense qu’il faut surtout garder la tête froide et comprendre qu’il y a un travail opérationnel qui est fait et qui doit être maintenu ».