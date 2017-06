Choco sans huile de palme : la cour d’appel de Bruxelles donne raison à Ferrero face à Delhaize

La cour d’appel de Bruxelles a donné raison, vendredi, à Ferrero dans le litige qui l’opposait à Delhaize concernant le choco sans huile de palme. Le groupe italien estimait que la campagne qui a été faite autour du choco certifié « sans huile de palme » de la marque au lion est dénigrante, mensongère et trompeuse à l’égard du Nutella, son produit phare.

La 9e chambre de la cour d’appel de Bruxelles a ordonné au groupe Delhaize de cesser la campagne relative au choco dit « sans huile de palme » de sa propre marque, sous peine d’astreintes de 25.000 euros par infraction (soit toute diffusion, papier ou via le web, de sa campagne).

La cour a ainsi réformé la décision prononcée en première instance qui donnait raison à Delhaize sur toute la ligne. Elle a pris le parti pris adverse, donnant raison désormais au groupe Ferrero. Ce dernier accusait le groupe de supermarchés de s’être livré à des allégations environnementales et nutritionnelles mensongères sur l’huile de palme, dans sa campagne autour du choco de sa propre marque, certifié « sans huile palme ».

La cour affirme que Delhaize a en effet fait des allégations environnementales et de santé comparatives illégales, car non vérifiables et donc non objectives.

Selon les juges, en faisant croire que sa pâte à tartiner était meilleure pour la santé car elle ne contient pas d’huile de palme, le groupe Delhaize a altéré le comportement du consommateur. Il a suscité illégalement des doutes dans son esprit concernant la sécurité nutritionnelle, affirment-ils.

