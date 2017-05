Child Focus se dit heureux de son entretien avec Melania Trump

Heidi De Pauw, la directrice de Child Focus, s’est déclarée heureuse de sa rencontre mercredi après-midi avec la première dame des États-Unis Melania Trump. « Tout s’est très bien passé. Elle a montré beaucoup d’intérêt, surtout concernant nos conseils relatifs à une navigation sûre sur internet pour les enfants », a expliqué Mme De Pauw.

Une délégation de Child Focus a rencontré pendant une demi-heure l’épouse du président américain et la reine Mathilde, présidente d’honneur de l’organisation. Child Focus a diffusé une vidéo dans laquelle la First lady est liée à un enfant disparu via cinq personnes intermédiaires. Melania Trump était impressionnée par la campagne, selon Mme De Pauw.

Heidi De Pauw souligne les liens de son organisation avec les États-Unis. « Après l’affaire Dutroux, le National Center for Missing and Exploited Children de Washington a servi de modèle pour Child Focus », explique-t-elle. Ce 25 mai est par ailleurs la journée internationale des enfants disparus, une initiative lancée aux Etats-Unis en 1983. (Belga)