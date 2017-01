Charles Michel rencontrera les victimes des attentats de Bruxelles

Le Premier ministre Charles Michel rencontrera le 13 février prochain une délégation de victimes des attentats de Bruxelles, a-t-il annoncé jeudi à la Chambre.

M. Michel a souligné que son gouvernement était à l’écoute des doléances des victimes et rappelé que des initiatives avaient déjà été prises pour y répondre. Il a évoqué la mise en place d’un guichet unique qui a traité 700 appels téléphoniques et 1.500 courriels. Le Premier ministre est également revenu sur une série de mesures déjà prises pour améliorer la prise en charge des victimes, notamment l’amélioration du statut et l’augmentation des plafonds d’indemnisation. Le député Georges Dallemagne (cdH) qui interrogeait le Premier ministre a jugé que le gouvernement n’en faisait pas assez, estimant notamment que le guichet unique n’en était pas vraiment un. Il a rappelé la nécessité d’accorder aux victimes toute l’attention requise. (Belga)