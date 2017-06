Charles Michel réagit à la sortie du cdH : « Nous poursuivrons le travail à quatre »

L’annonce du président du cdH Benoît Lutgen d’une sortie des gouvernements régionaux et d’une renégociations de ces majorités en Wallonie et à Bruxelles ne heurte visiblement pas le Premier ministre Charles Michel (MR). Dans un tweet publié ce lundi après-midi, il clame : « Nous sommes quatre formations (NDLR : MR, Open VLD, CD&V et N-VA) et nous poursuivrons le travail à quatre. Le gouvernement fédéral continue ses réformes ».

Si les négociations sont donc lancées au niveau régional, rien n’indique que le gouvernement fédéral subira le moindre changement, vu l’absence du PS et du cdH dans la majorité à la Chambre. (photo Belga/Eric Lalmand)