Cerexhe : « Sans compensation, notre police ne pourra plus assurer la sécurité des citoyens »

Benoît Cerexhe (cdH), bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre et chef de groupe au Parlement bruxellois, était l’invité de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview. Il s’étonne notamment du fait que toutes les zones de police de la région bruxelloise seront sur le pont ces mercredi et jeudi pour le sommet de l’OTAN et la visite du président américain Donald Trump à Bruxelles, « sans autre compensation de la part du gouvernement fédéral ».