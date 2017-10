Le Centre de crise va doubler le nombre de ses collaborateurs

Dans les années à venir, 111 nouveaux collaborateurs vont rejoindre le Centre de crise, en plus des 120 personnes qui y travaillent actuellement, rapportent samedi Sudpresse, De Standaard et Het Nieuwsblad.

« La commission d’enquête parlementaire sur les attentats n’a pas critiqué le travail du Centre de crise. Elle l’a même jugé de façon positive. Mais on peut toujours s’améliorer« , explique le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, dont les propos sont repris dans la presse samedi. « Nous devons avoir davantage le pied sur le ballon et moins courir derrière. Avoir une bonne image de la situation en tout temps. Il faut être plus proactif. Si une menace survient, que l’on puisse dire: on est au courant du risque, on a déjà pris telle mesure. La planification d’urgence sera alors plus facile (…). En raison de la technicité et de la complexité de nos missions, on a plus que jamais besoin d’avoir accès rapidement à la bonne expertise, d’être encore plus multidisciplinaires« , explique pour sa part Bart Raeymaekers, le directeur général du Centre de crise.

« Cela explique pourquoi le personnel du centre va gonfler et qu’il va déménager dans un bâtiment plus performant d’ici 2020« , renchérit Jan Jambon. Une partie des effectifs proviendra des partenaires via des détachements (pompiers, policiers, protection civile…).

Belga