Une centaine de personnes créent des incidents sur un train entre Ottignies et Bruxelles

Une centaine de jeunes ont provoqué des incidents et actionné le signal d’alarme mardi soir sur un train entre Ottignies et Bruxelles, a indiqué mercredi la police fédérale, confirmant une information de RTL. Le train a été évacué à Boitsfort. Six suspects ont été identifiés mais ils n’ont pas été arrêtés.

Vers 21h30, la police a reçu plusieurs appels concernant une centaine de jeunes qui importunaient des voyageurs sur le quai et dans un train. La situation a dégénéré lorsque, vers 22h, un des fauteurs de trouble a actionné le signal d’alarme, entraînant le freinage d’urgence. Le train s’est alors immobilisé à l’entrée de la gare de Boitsfort. « Le train a ensuite été évacué à la gare », ajoute le porte-parole de la police fédérale, Peter De Waele. « Après l’évacuation, six suspects ont été identifiés, dont celui qui a sans doute actionné le signal d’alarme. » Les suspects n’ont pas été privés de liberté ou mis à la disposition du parquet. On ignore s’ils étaient en état d’ébriété.

Belga