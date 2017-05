Céline Frémault lance une nouvelle campagne de sensibilisation : « Pour le climat, dessinons un autre avenir »

Le coup d’envoi de la campagne régionale de sensibilisation intitulée « Pour le climat, dessinons un autre avenir » a été donné lundi afin d’inciter les Bruxellois à participer à l’effort global de la Région dans la lutte contre le changement climatique « avec optimisme plutôt que sous la contrainte » selon l’expression de la ministre Céline Frémault compétente en la matière, indique Bruxelles Environnement dans un communiqué.

La nouvelle campagne, déclinée à partir de dessins d’enfants, se fera au travers d’affiches mais aussi via le net et les réseaux sociaux avec l’ouverture d’une page web et d’une page Facebook mais aussi la diffusion de spots dans les cinémas bruxellois. Une diffusion en télévision et en radio suivra dans les prochains mois, précise le communiqué.

Un concours de dessins a par ailleurs été lancé entre les élèves de toutes les écoles bruxelloises afin de sélectionner les trois écoles qui participeront au tournage des prochains spots vidéo, ajoute Bruxelles Environnement. Les gagnants auront l’occasion de reproduire leurs dessins en très grand format sur le piétonnier bruxellois lors d’un événement fin juin.

Pour rappel, le gouvernement bruxellois s’est engagé à réduire de 30% les émissions régionales de gaz à effet de serre d’ici à 2025 et à quasi doubler la production d’énergie renouvelable de la Région en faisant passer celle-ci de 2 à 4% environ entre 2013 et 2020. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord « burden sharing » qui partage les efforts imposés à la Belgique entre Fédéral et Régions par l’Union européenne et son « paquet Energie-Climat ». (Belga)