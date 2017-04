Un match de Coupe d’Europe, et à fortiori un quart de finale, ce n’est pas une soirée foot comme les autres. Les supporters s’apprêtent donc à faire la fête dans les cafés autour du Stade Constant Vandestock comme à « La Coupe » chez Michou. Manchester United, c’est un gros morceau. Mais il en faut plus pour décourager les fans; d’autant plus qu’il y aura encore…un match retour. (Photo Belga)



DUPLEX de Michel Geyer et Frédéric De Henau