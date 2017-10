Casse-Noisette et Le Lac des Cygnes sur la scène du Théâtre du Palais 12 en décembre

Le Moscow City Ballet fera escale début décembre à Bruxelles. Il présentera deux de leurs plus gros succès : Casse Noisette et Le Lac des Cygnes. Suite aux travaux effectués au Cirque Royal, le spectacle a été déplacé. Il aura lieu au Théâtre du Palais 12.

The Moscow City Ballet est reconnu internationalement pour la perfection de son Corps de Ballet. La compagnie représente ce que la tradition de l’école russe de Ballet a de plus parfait et rigoureux. Elle est composée des plus de 50 danseurs venant des

meilleures compagnies de Russie et d’Ukraine comme Moscou, Saint-Petersbourg, Perm, Kiev, Erevan, Novosibirsk, Alma-Ata, Baku, Kharkov, ainsi que de solistes étrangers invités.

Casse-Noisette fait partie de ces chefs d’œuvre de la danse classique. Le conte de Noël est né de l’imagination d’Hoffmann, puis revisité par Alexandre Dumas. Le chorégraphe Marius Petipa décide d’en faire un ballet féerique fin du 19e siècle en reprenant la musique enthousiasmante de Tchaïkowski.

Le Lac des Cygnes est l’un des ballets les plus dansés à travers le monde. Il se base également sur la musique du célèbre compositeur russe Tchaïkovsky et la chorégraphie originale de Marius Petipa.

En raison des travaux de mise en conformité actuellement réalisés au Cirque Royal, les spectacles seront présentés au Palais 12 Theater .

Les dates et heures des représentations restent inchangées.

Plus d’infos : www.ballets.be