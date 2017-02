Campagne BOB : moins de conducteurs sous influence de l’alcool cet hiver

Un peu plus de 450.000 conducteurs ont été contrôlés pendant les 9 semaines de la campagne BOB hiver 2016-2017 et seuls 2,3% de ceux-ci roulaient sous l’influence de l’alcool contre 2,5 pc lors de la campagne précédente.

Par ailleurs, jamais autant de conducteurs n’auront été testés lors d’une campagne BOB hivernale, plus de 6.800 conducteurs ayant en effet été testés chaque jour de la campagne, ce qui en fait une réussite, se réjouit mercredi l’Institut Belge pour la Sécurité Routière (IBSR) dans un communiqué.

Même si le nombre de conducteurs contrôlés positifs à l’alcool diminue d’année en année, un accident corporel sur 7 est dû à l’alcool et cette proportion atteint pratiquement 1 sur 2 les nuits de week-end, et ce malgré l’intensification des contrôles, rappelle l’Institut.

L’IBSR plaide donc pour la poursuite des efforts en matière de sensibilisation et de répression afin d’induire un changement de comportement durable chez tous les conducteurs même si ces derniers prennent de plus en plus conscience des dangers que comporte la conduite sous influence.

Par ailleurs, il convient également de ne pas négliger l’influence des réseaux sociaux sur lesquels les usagers de la route signalent la présence des contrôles, poursuit l’IBSR.

Ce qui a poussé la police à mettre en place des dispositifs plus petits mais plus mobiles afin d’augmenter la probabilité des automobilistes de se faire contrôler.

Enfin, la fin de la campagne BOB ne signifie pas la fin des contrôles, rappelle la police.

Les conducteurs doivent en effet être conscients qu’ils peuvent être contrôlés à tout moment. Au niveau régional, la police fédérale et les zones de police locale ont effectué pendant cette campagne de fin d’année plus de 122.000 contrôles en Wallonie, ce qui représente près de 1.850 conducteurs contrôlés chaque jour et ces contrôles se sont révélés négatifs dans 97,2 pc des cas, soulignent la police et l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) qui notent toutes deux une évolution positive depuis l’an dernier.

Le nombre de contrôles a en effet augmenté de 14,6 pc tandis que le pourcentage de conducteurs positifs passait de 3,2 à 2,8 pc. Néanmoins, soulignent les deux instances, 71 pc des conducteurs qui avaient consommé de l’alcool avaient beaucoup bu et présentaient une alcoolémie supérieure à 0,8 pour mille alors que la limite est de 0,5 pour mille, une tendance qui se révèle stable d’année en année.

Plusieurs facteurs influencent cependant le pourcentage de conducteurs contrôlés positifs, à savoir le type de contrôle, le moment et le lieu, soulignent la police et la AWSR, En région bruxelloise, enfin, un total de 36.739 contrôles ont été menés en cette fin d’année, soit 29 pc de plus que l’année précédente (28.438) et à peine 1.014 automobilistes se sont révélés positifs, ce qui représente 2,8 pc du total, un pourcentage similaire à celui de l’année précédente (2,7 pc), souligne la Secrétaire d’Etat bruxelloise à la Sécurité routière Bianca Debaets qui a profité de l’occasion pour annoncer la tenue pour la deuxième année consécutive en région bruxelloise d’une campagne BOB pendant l’été.

