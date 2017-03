Campagne anti-publicité à Louise cet après midi

Huit écrans publicitaires ont été recouverts par des affiches « stop pub vidéo » et des abris ont été rebaptisés « abri antipub » aujourd’hui place Louise. L’opération était menée par le collectif Bruxellois « Espaces sans publicité ». Les membres du collectif on passé près de deux heures sur la place Louise pour échanger avec les passants et leur faire signer une pétition. Ils ont aussi dénoncé les caméras présentes sur les montants des écrans vidéo avec des bandeaux « caméra » et « surveillance publicitaire ».