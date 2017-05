Cambriolages dans la zone Montgomery : la police locale prévient les citoyens d’un nouveau modus operandi

La zone de police Montgomery prévient les citoyens des communes d’Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert qu’un nouveau modus operandi utilisé par des cambrioleurs a été repéré dans la zone.

Les voleurs sont le plus souvent à deux et se rendent dans des immeubles d’appartements. La police locale explique ainsi qu’un des deux complices rentre dans le bâtiment alors que le second sonne au hasard en demandant à l’habitant de descendre pour récupérer un colis. Et si l’habitant ne verrouille pas sa porte pour aller chercher ce faux colis, le complice en profite pour rentrer dans l’appartement et le cambrioler avant que l’habitant revienne.

La police locale donne divers conseils pour éviter d’être grugé par ces cambrioleurs :