Cadeaux de Noël : le malheur des uns fait le bonheur des autres

Pour les cadeaux de Noël, c’est comme en chimie. Depuis quelques années, rien ne se crée et rien ne se perd. Ce qui pouvait paraître tout-à-fait grossier et incongru auparavant est cette fois globalement accepté : échanger ou revendre un cadeau de Noël qui ne vous plaît pas, ou fait double emploi. Ce n’est pas toujours complètement assumé, mais de plus en plus de Belges revendent sur internet où les sites spécialisés foisonnent : le cd que vous n’écouterez jamais, pour rien au monde, ou la paire de chaussures jaunes et vertes que vous ne porterez pas. Votre malheur peut faire le bonheur d’un ou d’une autre, puisque ces fameuses chaussures, sont justement la convoitise d’un(e) futur(e) acheteur(se). Même si les études ne sont pas toujours très scientifiques, un Belge sur cinq serait prêt à se débarrasser de son cadeau. (Photo Belga)