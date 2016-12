BX1 vous propose un feu d’artifice de programmes très musicaux et festifs pour le Nouvel An!

Pour ce weekend de Nouvel An, BX1 vous a préparé un programme de fin d’année particulièrement festif, et rempli de notes de musique ! (Photo Belga)



Samedi 31 janvier

A midi et et boucle jusqu’au JT de 18 heures : entièrement dédiée aux « Secrètes Sessions du Festival FrancoFaune A 20 heures et à 22 heures et en boucle toute la nuit jusque 06 heures, le 1/1 : « Showmeur Island »

La fine équipe des Voyageurs Sans Bagage nous emmène dans le futur, en 2045 plus précisément. L’âge de la retraite est passé à 85 ans, 50% de la population est au chômage tandis que le reste travaille 15h par jour. C’est dans cet avenir pas si lointain, que Valérie, manager ambitieuse, Mohamed, comptable aigri et asocial, et Christophe (alias CriCri-Minel), conducteur de chariots-élévateurs de père en fils, vont se retrouver au chômage en quelques secondes dans un monde où la Chômophobie règne. Heureusement pour eux, il y a Showmeur Island. Showmeur Island, c’est le paradis sur terre pour relancer les chômeurs. Grâce à un programme de réinsertion spécifique en plusieurs étapes bien nommées (Le Cercle des Chômeurs Disparus, Pédaler c’est Gagner ou Questions pour un Chômeur), tout est mis à leur disposition pour retrouver ce travail devenu si précieux. Mais cette île ne cacherait-elle pas autre chose ?

Dimanche 1er janvier

A midi, jusque 20 heures : « Classissimo consacré à Roby Lakatos »

Le concert de Roby Lakatos (violon) et son Quartett, capté le 12 août 2016 au Théâtre du Parc, dans le cadre du festival Classissimo 2016.

Le concert de cette soirée est consacré à l’extraordinaire musicien et violoniste Roby Lakatos et son quartett. Concert composé de deux parties séparées par une pause est laissé au libre choix de l’artiste qui présentera lui-même les différentes pièces interprétées.

Né en 1965 dans une famille de célèbres violonistes descendants de Janos Bihari, surnommé le » roi des violonistes tziganes « , Roby Lakatos évolue dès l’enfance dans un univers musical, et à l’âge de neuf ans, il fait ses débuts sur scène comme premier violon d’un orchestre tzigane. Il étudie plus tard au Conservatoire Béla Bartók à Budapest, où il remporte le Premier prix en violon classique en 1984. Entre 1986 et 1996, il se produit avec son ensemble aux » Ateliers de la Grande Ile » à Bruxelles, leur foyer durant toute cette période. Il collabore avec Vadim Repin et Stéphane Grappelli ; Yehudi Menuhin admire son jeu et lui rend régulièrement visite dans son club à Bruxelles. Il se produit maintenant principalement au Canada, aux USA et au Japon.

A 18h15, en boucle toute la soirée : « Classissimo « Monsieur M », suivi de « L’Histoire du Soldat »

Le concert « Monsieur M » de Nicolas Bacri (1ère partie) et « L’Histoire du Soldat » de Igor Stravinski, avec l’Ensemble Twis et Bruno Coopens, narrateur (2ème partie).

Capté le 13 août 2016 au Théâtre du Parc, dans le cadre du festival Classissimo 2016.

MONSIEUR « M » op. 109 — 2008 Conte musical pour récitant et ensemble instrumental. Texte de Philippe Murgier. MONSIEUR M est composé pour le même effectif instrumental que la célèbre HISTOIRE DU SOLDAT de Stravinsky et est inspiré d’une histoire vraie arrivée à Philippe Murgier. Abordé par un mendiant Place St Michel à Paris il reprit quelques éléments de la conversation qu’il eut avec lui pour élaborer une sorte d’Histoire du soldat à l’envers puisqu’ici, après un suspense assez soutenu, c’est le diable qui perd…

L’Histoire du soldat est un mimodrame composé par Igor Stravinsky en 1917 sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz pour trois récitants (le Lecteur, le Soldat et le Diable) et sept instrumentistes (violon, contrebasse, basson, cornet à pistons, trombone, clarinette et percussions).

Elle est postérieure aux grands ballets stravinskiens et précède sa période néoclassique.

Ce ballet-opéra de chambre dont l’ambiance emprunte au cirque ambulant et au jazz comporte plusieurs courts tableaux dont certains sont inspirés de diverses danses : tango et même ragtime. Une suite pour piano, clarinette et violon en a été extraite en 1919. Une seconde suite, respectant l’orchestration initiale, fut écrite en 1920.