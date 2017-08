BX1 fait peau neuve pour la rentrée : un site web remodelé, de nouvelles têtes et des nouveaux génériques

Dès ce lundi 28 août, de nombreux changements vont surprendre les lecteurs du site de BX1 et les téléspectateurs de la chaîne bruxelloise : de nombreux génériques ont été repensés, le site web a été remodelé et propose de nouvelles fonctionnalités, et de nouvelles têtes vont faire leur apparition dans le petit écran.

• Premier grand changement : le site internet. Comme vous l’avez certainement vu depuis ce jeudi, le site a dévoilé un nouveau décor, plus clair et plus épuré. L’actualité est toujours mise en avant, avec un nouveau direct info, vous dévoilant les dernières informations en direct, notamment concernant d’éventuels ralentissements, accidents ou autres pannes sur les routes et les transports en commun de la STIB.

• Un bouton « Mon BX1 » a également fait son apparition vous permettant de rechercher l’actualité qui vous concerne selon votre commune ou certains mots-clés. Ce choix sera ensuite retenu et vous permettra en un clic de découvrir l’actualité que vous avez sélectionnée, lors de chacune de vos visites sur notre site.

• Autre fonctionnalité : le bouton « Alertez-nous » vous permet d’envoyer à la rédaction une information, une photo ou une vidéo. Les journalistes de BX1 se chargeront ensuite de traiter cette information et de la diffuser sur nos différents canaux, que ce soit sur Internet ou en télévision.

Un revamping des émissions

En télévision, la principale nouveauté est la mise à jour de nombreux génériques : L’Interview, Les Experts, LCR, M le Mag de la rédac’, Sport, Séance Publique ou encore Big Boss révèleront dès ce lundi un nouveau générique, un nouveau décor et un nouvel habillage.

Des nouveaux présentateurs

Jessica Matthys, connue pour ses capsules Cinévrose sur YouTube, présentera deux nouvelles émissions dès mardi : T’es de Sortie ?, présentant les sorties culturels du moment en Région bruxelloise, tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis, et Ciné Qua Non, le rendez-vous cinéma du mercredi.

Le 12h30 sera présenté en alternance par Murielle Berck et Marine Hubert et le 18h sera animé, également en alternance, par Valérie Leclercq et Marine Hubert. Les éditions du week-end seront présentées par Martin Caulier ou Catarina Letor.

– Plus d’informations sur les différentes nouveautés de BX1 dans notre communiqué de presse :