Bruzz dévoile une Gare du Midi avant et après le passage de Merkel

C’est une information Bruzz. Nos confrères se sont rendus jeudi matin à la Gare du Midi où la police a organisé une opération de nettoyage. Les sans-abris, qui fréquentent les lieux habituellement, étaient absents, mais leurs affaires ont été saisies par la police. L’endroit a ensuite été nettoyé à fond par le service de propreté (voir la photo avant/pendant/après, prise par Bruzz). Il serait probable que la visite de la chancelière allemande, Angela Merkel, à Bruxelles, soit liée à cette opération.

Trente sans-abris résident régulièrement dans la station, dont femmes et enfants. Selon la police fédérale, il s’agirait plutôt d’une opération orientant les sans domicile fixe vers les abris. Le Samu Social a confirmé que trois hommes avaient été convaincus de rejoindre le centre fédéral de Haren.

Un calendrier qui correspond à la venue d’Angela Merkel

Le calendrier pose tout de même des questions, selon nos confrères de Bruzz. Quelques heures plus tard, Angela Merkel se rendait à une cérémonie pour recevoir le titre honorifique de Docteur Honoris Causa des Universités de Louvain et de Gand. Une cérémonie qui a eu lieu près de la gare du Midi, à Egg Bruxelles, rue Bara, et qui serait la cause de ce nettoyage précipité.