Bruxelles: Un nouveau plan régional de sécurité

Le gouvernement bruxellois a donné jeudi son feu vert au premier Plan régional Global de Sécurité et de Prévention de la Région-capitale. Concrétisant le transfert de compétences de coordination de la sécurité à la Région bruxelloise devenue le pilier de la coordination entre les différents acteurs actifs dans ces matières sur son territoire, il fixe une dizaine de thèmes prioritaires et confirme la mise sur pied d’un centre de communication et de crise régional et la création d’une école régionale des métiers de la sécurité

Ce plan qui porte sur la période 2017-2020, s’insère dans le droit fil du plan national de sécurité. Il servira de cadre de référence pour les futures Plans Zonaux de Sécurité à élaborer au niveau des différentes zones de police du territoire de la capitale. Au terme d’une consultation des principales institutions régionales communales policières et judiciaires concernées, sous la houlette de Bruxelles Prévention et Sécurité, le nouveau bras articulé de la Région en la matière, des groupes de travail ont mis en exergue une série de mesures concrètes prioritaires.

Le plan confirme ainsi la mise en place d’un centre de communication et de crise régional intégré annoncé pour janvier 2018. Ce centre hébergera la centrale de secours de l’aide médicale urgente et des services de l’incendie ainsi que le centre d’information et de communication. Différents opérateurs régionaux liés à la sécurité et à la mobilité y seront représentés (SIAMU, Mobiris et STIB). Le PGSP prévoit aussi la création d’une école régionale des métiers de la sécurité et de la prévention qui regroupera les formations des gardiens de la paix, de parcs, des pompiers, policiers et autres acteurs. Au-delà d’initiatives qui existent déjà, le Plan Global de Sécurité et de Prévention met l’accent sur une série de priorités: la prise en compte des affaires liées aux violences conjugales ou intrafamiliales; l’harmonisation de la prise en charge des auteurs et victimes potentielles des phénomènes de polarisation et de radicalisation; l’optimalisation de la présence sur le terrain des policiers et des gardiens de la paix pour dissuader les vols, cambriolages, le vandalisme et les extorsions diverses (racket aux abords des écoles, les pickpockets dans les transports en commun et les vols dans les voitures); l’amélioration de l’accueil 24h/24 et dans des locaux adaptés des victimes de traite des êtres humains.

Le réseau de caméras sera déployé, en concertation avec les polices locale et fédérale. Un centre régional de traitement des infractions dans le cadre de la mobilité et de la sécurité routière sera mis sur pied. Il est aussi question de former les citoyens bruxellois aux premiers secours, dans le cadre du permis de conduire, mais aussi en cas de situation d’urgence. « La population attend de nous plus d’efficacité dans les dispositifs de sécurité et de prévention. Elle n’a pas à faire les frais de la plomberie institutionnelle du pays », a commenté à l’issue de la réunion le ministre-président Rudi Vervoort, présentant le plan aux côtés, notamment de représentants des autorités judiciaires et policières, et de Viviane Scholliers, la haute fonctionnaire de l’arrondissement de Bruxelles auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité. Également présent à la conférence de presse, l’actuel président de la conférence des bourgmestres de la capitale, Charles Picqué a souligné que le plan impliquerait un ajustement des moyens mis à la disposition des communes, par la Région qui « a déjà pris ses responsabilités », mais aussi par les « autres niveaux de pouvoir », a-t-il ajouté, visant en termes à peine voilés l’échelon fédéral. (Belga)

Reportage de Jennifer Istace et Thierry Dubocquet