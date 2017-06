Bruxelles : trois ans de prison ferme pour le trafiquant d’armes Jacques Monsieur

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, jeudi, Jacques Monsieur, un trafiquant d’armes notoire, à une peine de trois ans de prison ferme pour commerce illégal d’armes à destination notamment de la Libye, du Tchad, du Pakistan et de l’Iran. Les juges ont estimé que Jacques Monsieur avait à nouveau bel et bien fait du trafic d’armes. Ils l’ont condamné à une peine de trois ans de prison ferme et à une amende de 300.000 euros.

Jacques Monsieur, un Belge âgé de 64 ans, originaire de Lot (Brabant flamand), est déjà bien connu de la justice, en Belgique comme à l’étranger. Surnommé « the fox » ou « le maréchal », il avait été condamné aux États-Unis en 2010 dans un dossier lié à l’affaire Iran-Contra, qui concernait la vente illicite d’armes iraniennes à des groupes rebelles armés.

Dans le présent dossier, Jacques Monsieur était suspecté d’avoir été impliqué, entre 2006 et 2009, dans la vente illégale de fusils automatiques, de chars d’assaut, d’hélicoptères, d’avions et d’autres équipements militaires à destination de la Libye, du Tchad, du Pakistan et de l’Iran. Jacques Monsieur avait soutenu qu’il ne vendait plus d’armes depuis le début des années 2000 mais qu’il était régulièrement recontacté par d’anciennes connaissances du milieu et qu’il les aidait occasionnellement. Son avocat avait plaidé l’acquittement. (Belga, photo Belga/Anthony Gevaert)