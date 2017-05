Bruxelles Propreté : les syndicats pas convaincus par la réforme des collectes du mercredi

A l’issue d’une réunion vendredi avec la direction de l’agence Bruxelles Propreté, les syndicats ont dressé un premier bilan négatif des modifications apportées aux tournées du mercredi à compter du 19 avril, a indiqué Stéphane Vercauteren, délégué permanent CSC. Une rencontre est prévue avec le cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de la Propreté publique Fadila Laanan le 18 mai prochain.

Les syndicats avancent que seules 25% des tournées pour les sacs bleus le mercredi sont terminées complètement. Dans l’après-midi, une tournée sur dix ne peut pas non plus être finalisée. Pour les deux zones à collecter le mercredi, le poids des déchets récoltés s’élève à plus de 4 tonnes, et non 2,9 tonnes maximum comme annoncé. La distance parcourue par les camions est aussi doublée de 50 à 100 km. Sur les 3 secteurs concernés, celui en charge du tri sélectif est particulièrement mécontent, selon les syndicats. « La direction veut mettre des rustines un peu partout pour soulager ce mercredi« , explique Stéphane Vercauteren. « Elle veut aller chercher des gens d’un autre service pour créer deux tournées, engager 8-9 personnes supplémentaires pour deux tournées au Triomphe et faire descendre des gens de la mécanisée pour la collecte porte à porte. Les 6 camions supplémentaires prévus pour juin n’arriveront qu’en septembre et ils ne seront plus qu’au nombre de 3. Le budget pour le coût de fonctionnement est dépassé de 9,5% sur trois mois« .

Il avance encore que les jours d’incapacité en lien avec les accidents de travail ont presque doublé au premier trimestre 2017 (1.063 jours), par rapport à la même période en 2016 (598 jours). « On va attendre la rencontre du 18 mai pour prendre l’avis de la base, mais si les travailleurs veulent retourner en grève, je pense que ce sera à la puissance 10« , remarque Stéphane Vercauteren. Le cabinet de Fadila Laanan ne confirme pas, mais n’infirme pas non plus, les chiffres donnés qui seront discutés lors de la rencontre annoncée. La secrétaire d’Etat se dit ouverte au dialogue : « j’ai effectivement accepté de rencontrer les syndicats ce 18 mai pour qu’ils puissent me relayer les difficultés qu’ils rencontrent encore et pour que nous puissions trouver des solutions ensemble. » (Belga)