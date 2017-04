Bruxelles passera au gaz riche entre 2020 et 2023

La Région bruxelloise passera au gaz riche entre 2020 et 2023 annonce VivaCité Bruxelles ce mercredi. En effet, les Pays-bas ont décidé d’arrêter complètement entre 2024 et 2030 l’exploitation des gisements de gaz pauvre acheté et utilisé à Bruxelles encore aujourd’hui. 500 000 ménages devront donc utiliser du gaz riche, qui provient de Norvège, du Royaume-Unis, du Qatar, d’Australie ou encore d’Algérie. Il faudra donc peu à peu adapter les chaudières par un réglage particulier. En principe, selon Sibelga, les chaudières vendues après 1978 ne devraient pas poser de problèmes. Par contre, pour les plus anciennes encore, ce sera difficile, voire impossible.