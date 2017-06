Bruxelles : Partenamut licencie neuf employés fraudeurs

Partenamut a licencié fin avril neuf employés pour fraude. Toutes ces personnes travaillaient dans l’une des treize agences installées en Région bruxelloise, rapportent nos confrères de La Dernière Heure. Le montant total de la fraude atteint 40.000 euros.

Les employés créaient de faux dossiers afin de toucher les remboursements. La fraude concernait les secteurs de l’assurance complémentaire et de l’assurance hospitalisation. Partenamut a porté plainte au pénal. La mutuelle a exigé le remboursement des montants indûment perçus. Elle a déjà récupéré les trois quarts des montants volés et a licencié pour faute grave les employés impliqués. Ceux-ci évoluaient dans trois agences, à Schaerbeek et Auderghem notamment.

Pour le directeur général de Partenamut, Alex Parisel, interrogé par le quotidien, la découverte de cette fraude – quasi – organisée a été vécue comme un séisme au sein de l’entreprise. « Certains fraudeurs étaient chez nous depuis longtemps. Ils étaient appréciés et productifs. On avait confiance en eux. Ce fut un vrai choc pour leurs collègues. » Le responsable s’est par ailleurs félicité de la manière dont le personnel restant a fait face. « Nous avons perdu dans cette histoire près de 10% de notre staff en agences à Bruxelles. Il y a eu une grosse solidarité de la part du personnel pour garantir l’ouverture des bureaux et les services aux clients », a indiqué M. Parisel à l’agence Belga. Les neuf personnes licenciées seront remplacées. (Belga, photo Belga)