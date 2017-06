Bruxelles organise les premières Olympiades pour seniors au stade Roi Baudouin

Quelque 130 inscrits issus de 13 maisons de repos bruxelloises participeront mardi de 14H30 à 16H30 aux premières olympiades pour seniors, au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Il s’agit d’une initiative du Premier échevin bruxellois Alain Courtois, en charge des Seniors. L’événement est organisé en étroite collaboration avec le service Seniors de la Ville de Bruxelles et l’ASBL « A travers les Arts ». Cette dernière participe à l’organisation des représentations artistiques dans les maisons de repos.

L’objectif est de créer ou de renforcer les liens entre les pensionnaires. Ces Olympiades visent les résidents des 19 maisons de repos privées situées sur le territoire de la Ville. Les inscrits se déplaçant en chaise roulante ou à l’aide d’un déambulateur pourront participer au 4 x 25 mètres qui leur est réservé. D’autres épreuves sportives sont au programme, parmi lesquelles un parcours d’obstacles, des lancers de fléchettes et de poids ainsi que de la pétanque. L’événement proposera également des quizz de culture générale et musicale par équipes, des jeux d’adresse, un loto, un concours de lancer de crêpes et un goûter. En fin de journée, des diplômes souvenirs et des médailles seront remis aux participants et aux gagnants. (Belga, photo Belga/Jasper Jacobs)