Le 62e Sommet mondial des transports publics, la « grand-messe » des opérateurs publics de la mobilité se tient tous les deux ans dans une grande ville comme Milan, Londres Paris ou Rome. Cette fois, l’événement se tient à Montréal, quelques jours à peine après les inondations dramatique qu’une partie du Québec a subies. La Région du bruxelloise et la STIB, mais aussi la majorité des acteurs du transport public belge et bruxellois seront bien entendu sur place. Le thème de cette édition, « LEAD the TRANSITion, MENER la TRANSITion » résume l’évolution profonde et accélérée que connaît le secteur. Secteur qui devra affronter les nouveaux défis à l’heure ou l’urbanisation, la numérisation, les progrès de l’énergie verte, mais aussi l’apparition de nouveaux acteurs de la mobilité entrent en scène. Un peu comme pour le salon de l’Auto, le Sommet dévoile en première mondiale des produits ou des services novateurs qui se retrouvent pour certains, un jour ou l’autre, dans nos filières de transports publics. C’est l’occasion également de situer la STIB par rapport à d’autres sociétés de transport public dans le monde.