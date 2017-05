Bruxelles: manifestation pour les droits des enfants en séjour irrégulier

Une centaine de personnes, selon la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté, mercredi en début d’après-midi, du parc Maximilien jusqu’à l’Office des Etrangers, en passant par la Commission nationale pour les Droits de l’Enfant. Elles réclament le respect des droits des enfants en séjour irrégulier.

De nombreuses familles avec enfants étaient présentes lors de cette marche de solidarité, organisée à l’initiative du groupe Familles en séjour irrégulier, avec le soutien des associations Pigment et Samenlevingsopbouw Brussel. Cette manifestation coïncide avec la journée des familles décrétée par les Nations Unies le 15 mai. « Dans la pratique, les parents voient que leurs enfants souffrent de cette situation », estime Ellen De Leener, membre de Samenlevingsopbouw Brussel. « Les personnes sans-papiers sont souvent vues comme des hommes célibataires. En plus, le gouvernement et Theo Francken (secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration) font tout pour qu’on les voit comme des criminels. Les familles sont présentes aujourd’hui pour dire qu’elles aussi, elles sont là. » Avec cette marche, les associations demandent aux autorités belges de mettre l’intérêt de l’enfant aux cœur de toutes les mesures politiques et de respecter la Convention Internationale des Droits de l’Enfant pour les enfants sans droit de séjour. Elles soulignent que ces mineurs ont aussi des droits, dont certains traduits dans la législation nationale. « Les familles ont par exemple le droit d’être hébergées, mais ce droit est complètement bafoué en pratique, parce que quand elles y font appel, elles sont envoyées dans des maisons de retour. Cet arrêté royal de 2004 est justement là pour l’intérêt de l’enfant et Monsieur Francken fait en sorte de le lier à la condition de retour. » Les associations relèvent encore l’obligation scolaire pour les enfants en séjour irrégulier et dénoncent un manque de soutien financier des familles en la matière. Elles remarquent que nombre de ces enfants sont nés en Belgique. (Belga)

Images: BRUZZ