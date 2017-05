Bruxelles : le secteur non-marchand manifeste contre le gouvernement ce jeudi

Le secteur non-marchand organisera une nouvelle manifestation ce jeudi à Bruxelles afin de réclamer au gouvernement Michel de « sérieux engagements ».

« Le gouvernement n’a rien fait, à part renvoyer les organisations syndicales vers des groupes de travail techniques afin de ‘discuter’. Mais tout cela, en refusant d’engager sérieusement les moyens financiers nécessaires », dénonce le SETCa en rappelant que « les mesures d’austérité à répétition ont empêché, ces dernières années, la conclusion de tout accord social ».

Concrètement, une délégation du front commun syndical sera reçue ce jeudi matin à 09h00 au cabinet du Premier ministre. Une heure plus tard, les militants sont appelés à se rassembler, pour le reste de la matinée, sur la Place des Barricades à Bruxelles. « Nous réclamons des budgets suffisants, y compris en 2018 et 2019, pour des accords crédibles ainsi que l’utilisation des 480 millions d’euros du tax shift non marchand pour amplifier les accords », détaille de son côté la CNE qui appelle également à « de réelles négociations ». « Pas question que le gouvernement fédéral confisque l’argent du non-marchand », ajoute le syndicat chrétien.

Le 21 mars dernier, une manifestation nationale des secteurs non-marchands avait rassemblé quelque 14.000 personnes dans les rues de la capitale. (Belga, photo Belga/Dirk Waem)