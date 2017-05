Bruxelles investit pour 21 millions d’euros pour réaménager la zone du canal

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert à un nouvel investissement public significatif en faveur de la zone du canal et en particulier du périmètre englobant le site Citroën, le bassin Vergote, Tour et Taxis.

D’ici 5 ans, quelque 21 millions d’euros seront injectés dans de multiples projets dont le projet de programme est repris dans le premier des cinq Contrats de Rénovation Urbaine que la majorité régionale s’est engagée à mettre en oeuvre durant la législature.

Sont notamment dans le viseur de ce premier Contrat de Rénovation Urbaine : la revalorisation d’espaces verts tels que le parc Maximilien, le square du Monument au travail au nord du bassin Vergote et un espace à créer au sud de celui-ci; le réaménagement de l’Allée Verte, dont les trottoirs seront sensiblement élargis, ou encore l’ouverture de la Senne sur quelque 600 mètres; 80 nouveaux logements publics, voire plus, à proximité de Tour et Taxis; les entrées de Tour et Taxis et un équipement sportif au sud du bassin Vergote.

Le programme définitif de ce premier Contrat de Rénovation Urbaine doit être approuvé par le gouvernement régional au cours de l’été. (Belga)