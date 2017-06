Bruxelles : il jette son sachet de cocaïne devant la police

Une équipe de la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, qui patrouillait en civil dans le centre de Bruxelles, a surpris une conversation téléphonique entre une badaude et un trafiquant de drogue. Les policiers ont donc suivi la jeune femme qui a retiré de l’argent à un bancontact avant de s’arrêter au pied d’un immeuble du boulevard Anspach, pour récupérer un sachet de stupéfiants donné par un homme, nommé D.M.

Contrôlée par les policiers, la jeune femme avouera plus tard qu’elle venait d’acheter du cannabis à l’homme rencontré et qu’il ne s’agissait pas de leur première transaction. Une analyse du sachet a finalement démontré qu’il s’agissait bien de cocaïne et non de cannabis.

Pris en flagrant délit, D.M. a été surpris par les policiers et jeté au sol la cocaïne en sa possession alors qu’il était perquisitionné. L’homme avait moins de deux grammes de cocaïne et plus de cinq grammes de cannabis en sa possession. Il disposait également de deux découpes circulaires, de pacsons vides et de 50 euros, soit l’argent du deal réalisé quelques minutes plus tôt.

D.M. a été mis à la disposition des autorités judiciaires. Il est bien connu des services de police, notamment pour deux faits de détention de stupéfiants. (Gr.I.)