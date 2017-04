Bruxelles célébrera la Journée internationale du Jazz le 30 avril

La sixième édition de la Journée internationale du Jazz sera célébrée le 30 avril à Bruxelles, indique mardi l’association des musiciens de jazz belges Les Lundis d’Hortense. Avec plus de 100 concerts par semaine et des musiciens de très haut niveau, la Belgique est un creuset de talents, souligne-t-elle.

Les Lundis d’Hortense, la Jazz Station et Jazz.brussels prévoient plusieurs événements dans la capitale belge et notamment une « battle » le dimanche 30 avril à partir de 14h00, sur la place de la Bourse, entre le Jazz Station Big Band et le Swingalicious Big Band qui feront revivre l’histoire du jazz à travers leur large répertoire. Ce sera également l’occasion de rendre hommage à Toots Thielemans, décédé en août dernier et qui était né le 29 avril 1922. Les festivités commenceront dès le 28 avril à la Jazz Station (Saint-Josse-ten-Noode) avec un concert donné notamment par le chanteur David Linx et le bassiste Michel Hatzigeorgiou ainsi qu’avec une exposition dédiée au grand harmoniciste. D’autres concerts d’hommage seront organisés un peu partout dans la ville, notamment dans le centre avec des « concerts à tous les étages » et en collaboration avec les commerçants, mais aussi à Flagey, sur la place St-Job, à l’ULB, à la Jazz Station ou encore au Music Village. Enfin, le saxophoniste Stéphane Mercier, directeur artistique du Jazz Station Big Band, présentera, quant à lui, son nouvel ouvrage intitulé « Le Jazz » publié aux éditions Ikor. Avec la Journée internationale du Jazz, le 30 avril, l’Unesco entend reconnaître le jazz comme langage universel de liberté et de créativité. (Belga)