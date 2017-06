Le rap belge vit un véritable sursaut depuis l’an dernier et les programmateurs du Dour Festival ont voulu marquer le coup. C’est pourquoi tout un show leur sera consacré à Dour, son nom « Bruxelles Arrive« , et oui, on a tous en tête ce tube qui est un peu l’hymne de Roméo Elvis et Caballero et qui a fait plus de 3 millions et demi de vues sur Youtube (à revoir dans le bas de cet article). En effet, en plus de leur prestation propre, les deux rappeurs, et plein d’autres de leurs amis (le Motel, JeanJass, l’Or du Commun, etc), donneront un concert exceptionnel le jeudi 13 juillet sur la Last Arena. Ce concert n’aura lieu qu’une fois dans l’histoire, sera marqué de plein de featurings et d’invités surprise. Une forme de carte blanche des rappeurs bruxellois sur la scène d’un des festivals les plus connus du pays.

Reportage – Pierre Beaudot et Anaïs Letiexhe

Le clip de Bruxelles arrive