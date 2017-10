Bruxelles et Anvers à la traîne dans le domaine de la mobilité

Bruxelles et Anvers sont à la traîne dans le domaine de la mobilité. C’est ce qui résulte d’une enquête consacrée à la durabilité de la mobilité dans 100 villes à travers le monde : le Sustainable Cities Mobility Index. Bruxelles et Anvers occupent respectivement la 37ème et la 45ème place.

L’étude évalue la durabilité sur la base de 23 critères regroupés dans 3 catégories de durabilité : People (indicateurs sociaux), Planet (indicateurs environnementaux) et Profit (indicateurs économiques).

Anvers figure néanmoins dans le top mondial pour la catégorie ‘Planet’, essentiellement grâce à la zone à faibles émissions à la qualité de l’air, à l’infrastructure cycliste et à l’utilisation encouragée de voitures électriques. Dans notre capitale, la qualité de l’air et l’infrastructure cycliste sont bien notés par rapport à d’autres métropoles.

Dans la catégorie ‘Profit’, Bruxelles et Anvers enregistrent un score très moyen en occupant respectivement la 51ème et la 52ème place. Le prix d’un ticket de train, de bus ou de métro par rapport au salaire est moyen, mais les transports en commun sont trop peu utilisés.

Bruxelles et Anvers enregistrent un score moins élevé dans la catégorie ‘People’. Le pourcentage de déplacements en transports en commun est très faible dans les deux villes, le nombre d’arrêts de bus et de métro au km² est relativement limité et la connexion wifi est insuffisante. De plus, Anvers perd de nombreuses places dans le classement en raison de l’absence d’un vaste réseau de métro ou d’un grand aéroport.

En tête du classement : Hong Kong. La métropole chinoise est considérée comme la ville la plus durable dans le domaine de la mobilité. Elle est suivie par Zurich et Paris.