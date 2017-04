Bruxelles accueillera la demi-finale de la World League de hockey féminin cet été

Bruxelles accueillera la demi-finale de World League de hockey féminin, du 21 juin au 2 juillet dans les installations de La Rasante, à Woluwe-Saint-Lambert.

Dans ce tournoi qui servira d’épreuve qualificative pour la Coupe du monde de hockey en 2018 (en Angleterre pour les dames), la Belgique, 14e mondiale, est tombée dans la plus forte des deux poules, avec comme adversaires dans le groupe B: l’Australie (FIH 4), la Nouvelle-Zélande (FIH 5), l’Espagne (FIH 10) et la Malaisie, donc, provenant du 2e tour. Les Belges devront éviter la dernière place de leur poule pour disputer les quarts de finale. La poule A rassemblera les Pays-Bas (FIH 1), la Chine (FIH 8), la Corée du sud (FIH 9), et deux équipes issues du 2e tour. Le schéma des rencontres des Red Panthers:

22 juin: Belgique – Australie à 20h00

24 juin: Malaisie – Belgique à 16h00

25 juin: Belgique – Nouvelle-Zélande à 16h00

27 juin: Belgique – Espagne à 20h00

29 juin: quarts de finale

En attendant, les Red Panthers, 14e mondiales, se sont imposées 2 buts à 1 lundi soir face à la Grande-Bretagne dans leur premier des deux matches de préparation face aux Britanniques dans les installations de La Rasante. Les Belges, pour la première fois coachées par Niels Thijssen depuis le retrait de la Néerlandaise Ageeth Boomgaardt fin mars pour divergences de vue, ont ouvert la marque à la 24e minute par Anne-Sophie Weyns. Trois minutes plus tard, Shaunda Ikeguwonu doublait la mise pour permettre à la Belgique de mener 2 à 0 à la mi-temps. Les Britanniques ont réduit la marque à la 56e minute (2-1). Les Belges de Niels Thijssen joueront une seconde fois ce mardi contre la Grande-Bretagne, à 15 heures. (avec Belga)