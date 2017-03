Bruxelles, 4e région la plus riche de l’Union européenne en terme de PIB par habitant

Bruxelles était, en 2015, la 4e région la plus riche de l’Union européenne en terme de PIB régional par habitant, indique jeudi Eurostat, l’office statistique européen. En 2014, la région bruxelloise se situait encore sur la 3e marche du podium, désormais occupée par Hambourg.

Le PIB régional bruxellois par habitant, évalué à 63.300 euros en 2015 par Eurostat, représentait cette année-là 205% de la moyenne des 276 régions analysées par l’office européen. Celle d’Inner London-West (ouest du Grand Londres) occupait la première place avec un PIB à 580% de la moyenne. Le Grand-Duché de Luxembourg (264%) et Hambourg (206%) complétaient le podium. Au total, 20 régions disposaient, en 2015, d’un PIB par habitant supérieur d’au moins 50% à la moyenne de l’UE (100%). Cinq étaient situées en Allemagne, quatre au Royaume-Uni, deux aux Pays-Bas ainsi qu’en Autriche, une en Belgique (Bruxelles à 205% – la Flandre s’affichant à 121% et la Wallonie à 86%), en République tchèque, au Danemark, en France, en Slovaquie et en Suède, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg. Enfin, après Severozapaden en Bulgarie (29% de la moyenne), les régions ayant le plus faible PIB par habitant étaient Mayotte en France (32%), Severen tsentralen et Yuzhen tsentralen en Bulgarie (33% chacune) ainsi que le Nord-Est en Roumanie (34%). (Belga)