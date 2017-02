Brutélé supprime 129 postes d’administrateurs sur 153. L’intercommunale de diffusion de télévision ne garde plus qu’un seul conseil d’administration pour la Wallonie et Bruxelles où siégeront 24 membres. Les rémunérations des mandataires sont également revues à la baisse. L’ensemble des mesures devrait permettre une économie d’environ 450.000 euros par an.

Des propos recueillis par Emilie Eickhoff et Camille Dekequer