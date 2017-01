Brussels Expo revoit complètement son offre de restauration

Brussels Expo accueille toute l’année des salons et autres foires qui attirent des dizaines de milliers de visiteurs qu’il s’agit d’alimenter. Historiquement, c’est l’entreprise Horeto qui assurait depuis 2002, les service de restauration. Aujourd’hui, c’en est fini; l’offre est depuis quelques mois beaucoup plus diversifiée. Plus de 20 partenaires, des enseignes et des indépendant sont installés de manière permanente dans la structure d’exposition. Pour l’instant, pendant le Salon de l’Auto, 320 intérimaires de l’Horeca travaillent su le site. (Belga)