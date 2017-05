Brussels Bijou, un nouveau concours destiné à tous les artistes amateurs de la Région bruxelloise

Un nouveau concours destiné à tous les artistes de la scène amateurs, Brussels Bijou, est lancé lundi dans la capitale belge, annonce Pascal Smet, ministre bruxellois de la Culture, à l’origine de cette initiative. Brussels Bijou est également issu de la collaboration entre la Commission communautaire flamande (VGC), Zinnema, maison ouverte aux talents bruxellois, Bruzz et Bozar.

Créateurs de théâtre, musiciens, chorégraphes, danseurs et autres talents de la scène pourvus d’un projet de qualité et novateur sont invités à s’inscrire à partir de ce lundi 8 mai jusqu’au 18 juin inclus. Les lauréats, francophones et néerlandophones, seront dévoilés le 28 juin prochain. Le jury qui les sélectionnera est composé de Joke Quaghebeur (directeur du théâtre amateur Opendoek), Yassin Mrabtifi (danseur et chorégraphe chez Ultima Vez), Jan Wallyn (coordinateur artistique chez Zinnema), Michaël De Cock (directeur artistique du théâtre de ville bruxellois, KVS) et Marie-Ange Gillis (présentatrice télévisée pour Bruzz et spécialiste du domaine culturel).

Les lauréats auront l’occasion de se produire au Bozar pour la finale début décembre. Le grand gagnant recevra 2.000 euros et bénéficiera d’une résidence artistique à Zinnema, afin de travailler sur une création. Un prix du public, d’une valeur de 1.000 euros, est également prévu.

« Ce nouveau concours ambitionne de valoriser l’énorme potentiel de talents de cette ville. Néerlandophones, francophones ou anglophones, jeunes ou plus âgés, en solo ou en compagnie : (…) ouvert à tous, ce concours permettra également de mettre en avant des talents méconnus et de mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures présentes à Bruxelles », s’est réjoui Pascal Smet dans un communiqué.

