Brussels Airport: record de passagers et bonne tenue du fret malgré les normes de bruit

Brussels Airport a enregistré en avril un record de près de 2,15 millions de passagers, a annoncé vendredi l’aéroport, qui fait également état d’un trafic de marchandises au plus haut depuis huit ans, malgré les normes de bruits appliquées plus strictement par la Région de Bruxelles-Capitale.

Si avril 2016 avait été perturbé par les conséquences des attentats du 22 mars, le nombre de passagers enregistré en avril 2017 est 6,8% plus élevé que lors d’avril 2015, année record pour le premier aéroport du pays. C’est le troisième mois de record en 2017 pour l’aéroport qui a vu passer un total de 7,12 millions de passagers sur les quatre premiers mois de l’année (+9,4% par rapport à la même période de 2015). Avec un volume de fret de près de 46.000 tonnes, l’aéroport a en outre connu son meilleur mois d’avril depuis 2009 et affiche une hausse de 11,9% par rapport à avril 2015. « Cette hausse s’explique par la forte croissance de 32,9% dans le segment du fret complet grâce à l’arrivée d’Ethiopian Cargo en mars 2016, et par la croissance de 5,4% des services express comparé à avril 2015 », explique-t-il. Brussels Airport estime toutefois que ces bons résultats sont menacés par l’insécurité autour des normes de bruits bruxelloises plus sévères. « Le pourcentage de croissance pour le segment fret complet se situe sous les moyennes européennes, la croissance n’étant réalisée que sur les routes existantes. A cause de l’insécurité résultant des amendes liées au bruit de la Région de Bruxelles-Capitale, Brussels Airport ne peut soutenir ses chances de croissances sur le marché, même avec ses propres clients, au contraire des aéroports voisins qui peuvent, eux, attirer de nouveaux clients », déplore l’aéroport. Après Yangtze River Express en février, on avait appris hier/jeudi le futur départ d’Air Cargo Global et donc d’une deuxième compagnie de fret de Brussels Airport en raison des amendes liées aux nuisances sonores.