Brussels Airport commande 30 bus électriques chinois

Malgré les protestations des constructeurs belges, Brussels Airport a décidé d’acheter 30 bus électriques d’une branche du producteur chinois BYD (Build Your Dreams), rapporte De Tijd samedi.

Van Hool, de Koningshooikt, et VDL, de Roulers, espéraient remporter cette commande. Mais, avec un prix très attractif, c’est BYD Europe qui a décroché le contrat, pour une somme estimée à 330.000 euros par bus, soit 33% de moins que ce que demandait VDL Bus Roulers. VDL avait introduit un recours contre la décision de passer commande auprès de l’entreprise chinoise et avait obtenu gain de cause auprès d’un juge juste avant les vacances d’été.

Il était ressorti que l’aéroport de Zaventem n’avait pas suffisamment mis en avant les résultats de ses recherches sur les prix. Brussels Airport a entre-temps mieux motivé sa décision et définitivement accordé la commande à BYD. Le contrat, qui vaut des millions, sera sans doute signé dans les prochaines semaines.

Belga