Brussels Airport attend un nombre record de passagers pour les vacances de Pâques et pronostique une hausse de 3% de sa fréquentation par rapport à 2015, ont annoncé mercredi les autorités aéroportuaires dans un communiqué. Les pics sont attendus le vendredi 31 mars (75.000 passagers) et le lundi 3 avril (77.000 passagers).

Pendant les journées les plus chargées, Brussels Airport ouvrira cette année encore des couloirs spéciaux ‘familles’ au contrôle des bagages à main. En raison de la forte affluence pendant les vacances et dans les semaines qui suivent, l’aéroport publie un baromètre (http://www.brusselsairport.be/fr/passngr/deppax/affluence-attendue) informant les passagers sur la fréquentation du site. Les jours de grande affluence, Brussels Airport conseille aux voyageurs d’emprunter les transports publics pour se rendre à l’aéroport ou d’utiliser la « drop off » zone à Brucargo pour décharger les passagers. A Pâques, le Belge opte principalement pour des séjours au soleil, en particulier sur les bords de la Méditerranée. Ses destinations favorites sont surtout l’Espagne, les îles Canaries, la Turquie et le nord de l’Afrique. Parmi les destinations lointaines populaires figurent la République dominicaine, New York et Toronto, souligne-t-on au Brussels Airport. (Belga)